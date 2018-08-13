Водителя убитых в ЦАР журналистов поместили в тюрьму

Водителя убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко поместили в тюрьму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

В настоящее время он проходит по делу как свидетель. Агентству сообщили, что свободу водителя ограничили, чтобы иметь доступ к нему в случае проведения следственных действий, а также чтобы не подвергать его опасности.

Собеседник РИА Новостей отметил, что российские следователи еще не приехали в ЦАР. «Мы ждем их приезда, но дата неизвестна», — сказал представитель российского посольства.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала о том, что в ЦАР обнаружили мобильный телефон, ноутбук и флэшку одного из убитых российских журналистов. Она также передала показания водителя, в которых говорилось, что журналисты встретились с шофером 29 июля в кафе Банги, где попросили сопровождать его на личном автомобиле в течение 10 суток.

На следующий день 30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в Бамбари, и по пути сделали остановку для проведения съемки в городе Дамара, в 70 км к северу от Банги.

После этого они попросили водителя везти их в город Декоа, который находится севернее запланированного маршрута, и уже в 18:30 в Сибю их остановил патруль, который настоятельно рекомендовал не ехать дальше, но они настояли на своем.

Ранее журналист Кирилл Романовский, который работает в Федеральном агентстве новостей (РИА ФАН) рассказал, что это он познакомил российских журналистов с фиксером Мартином (наемным координатором на месте событий).

В Центре управления расследованиями (ЦУР) заявляли, что журналисты приняли Мартина за работника миссии ООН. Именно он порекомендовал россиянам водителя и предложил поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима. В результате инцидента водитель остался жив, а в ООН сообщили, что не могут отыскать Мартина в списке работников гуманитарных организаций.

Об убийстве Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека». Прощания с убитыми журналистами и их похороны состоялись 7 августа в Москве.