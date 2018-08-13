Дело о хищениях против руководителей компаний, реализующих воду «Архыз», направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 1,7 миллиарда рублей руководством компаний, реализующих питьевую воду марки «Архыз», об этом сообщает Интерфакс.

В генпрокуратуре сообщили агентству, что по делу утверждено обвинительное заключение в отношении руководителей группы компаний. «Они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере», — сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, «в 2012-2014 годах владелец и генеральный директор ЗАО "Висма" (производитель «Архыза» - ред.) совместно с исполнительными директорами данного предприятия и иными лицами получил в банке кредиты по подложным документам. Общая сумма кредитов, поступивших в подконтрольные организации, составила более 1,7 млрд рублей». В генпрокуратуре отметили, что после этого средства были похищены.

В ходе следствия генерального директора ЗАО заключили под домашний арест. Его соучастники находятся под подпиской о невыезде. Для рассмотрения по существу дело будет направлено в Промышленный районный суд Ставрополя.

Ранее по делу о хищениях в Москве арестовали генерального директора НПО имени имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Его и сотрудницу НПО Екатерину Аверьянову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».

По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». 2 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку с 3 августа. Свою вину бывший гендиректор не признал, а 13 августа истек срок его ареста, но его вновь заключили под стражу до 19 сентября.

По этому же делу арестовали до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.