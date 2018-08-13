Суд повторно арестовал бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина

Бабушкинский районный суд Москвы повторно арестовал бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Лемешевского Иван Тучков не присутствовал на заседании, потому что, по его словам, его не известили должным образом о процессе, но следователь эту информацию опроверг. Сам Лемешевский возразил против рассмотрения ходатайства об аресте без его основного защитника, однако суд решил рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения с участием адвоката по назначению.

Следствие просило повторно арестовать Лемешевского, аргументируя это тем, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Обвиняемый обратился к суду с просьбой избрать ему более мягкую меру пресечения. По его словам, он бы хотел находиться под подпиской о невыезде, чтобы работать и содержать семью.

Ранее Мосгорсуд сократил Лемешевскому срок ареста до 13 августа и постановил отправить материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

До этого Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». 2 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку с 3 августа. Свою вину бывший гендиректор не признает.

По этому же делу арестовали до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.