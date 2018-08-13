Во ФСИН снова сообщили, что фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова не нуждается в срочной медицинской помощи

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в ответ на обращение Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова по-прежнему не нуждается в срочной медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Совета.

По данным ведомства, состояние Павликовой врачи оценивают как «удовлетворительное», она находится под постоянным наблюдением врачей. Во ФСИН утверждают, что она также получает необходимые лекарственные препараты.

«В лечении в условиях специализированного лечебного учреждения она не нуждается», — говорится в письме ведомства.

Ранее во ФСИН уже заявляли, что срочная медицинская помощь Павликовой и другой фигурантке дела Марии Дубовик, чья мать Наталья также сообщала о проблемах дочери со здоровьем, не нужна.

Дорогомиловский районный суд на заседании 9 августа продлил арест Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе под домашний арест, поскольку во время нахождения в СИЗО у девушки к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

На данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.