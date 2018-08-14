Правительство предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа

Индексация коммунальных тарифов в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% должно произойти в два этапа, а также уложиться в общий прогноз по инфляции. О соответствующем предложении министерства экономического развития, направленном в министерства энергетики, строительства и Федеральную антимонопольную службу, сообщает РБК.

Первый этап начнется с 1 января: Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на 1,7% — именно так, по оценке министерства, вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%. Хотя по действующему законодательству индексация тарифов должна проводится 1 июля, ведомство предлагает сделать исключение из-за повышения НДС.

Индексация тарифов ЖКХ в июле из-за этого составит 2,4% — это позволит остаться в «ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию» (ориентир Центробанка составляет 4%, однако, согласно подсчетам минэкономразвития, инфляция увеличится до 4,3%).

Подобное решение об индексации с 1 июля 2019 года было принято на основании последних имеющихся данных Росстата за 2017 год, когда уровень инфляции составил 2,5%. Поскольку в предыдущие годы (в июле 2017 и 2018 года) тарифы ЖКХ индексировались на 4%-ный ориентир ЦБ, когда реальная инфляция была ниже, коммунальные службы получили около 60 миллиардов сверхдоходов.

Напомним, в начале августа газета «Известия» сообщала о предложении Минэкономразвития учесть повышение ставки НДС на 2% в тарифах ЖКХ.

Письмо с подобным предложение ранее министру строительства направляла ассоциация «ЖКХ и городская среда». Из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году, говорилось в послании, могут составить 100 миллиардов рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 триллиона рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года в пятницу, 3 августа. Документ внесло правительство 16 июня.