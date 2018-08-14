США заморозили программу полетов российских военных самолетов над своей территорией

США приостановят выделение средств на выполненине Договора по открытому небу с Россией, предполагающего наблюдательные полеты военных самолетов над территорией друг друга, пока Россия не исправит нарушения. Об этом говорится в пункте 1242 нового оборонного бюджета, подписанного президентом Дональдом Трампом.

В тексте отмечается, что Россия должна перестать использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, а также начать объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

США также намерены добиться разрешения на полеты над Калининградской областью, Чечней и в районах на границе с Южной Осетией и Абхазией.

О планах США ограничить полеты российских военных самолетов над своей территорией в сентябре сообщала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания связывали это с отказом России пускать американцев в воздушное пространство над Калининградом.

Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Сейчас участницами договора являются 34 страны.