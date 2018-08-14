CNN: российские чиновники «довольны» саммитом Трампа и Путина в Хельсинки

Российские чиновники остались «довольны» саммитом между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который прошел 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в европейских и американских спецслужбах.

Кремль, по словам источников издания, считает, что встреча прошла «лучше, чем ожидалось», однако озадачен, почему Трамп после его окончания не продвигает больше законодательных инициатив, дружелюбных по отношению к России.

Особенно Кремлю понравились высказывания Трампа на пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи. На ней американский президент заявлял, что у него нет доказательств вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Эти слова Трампа привели к разработке новой волны санкций против России в Конгрессе.

Так, группа сенаторов под руководством Линдси Грэма разработала законопроект о новых ограничительных мерах против России, предполагающих введение запрета на долларовые расчеты в США и заморозку активов семи российских банковских структур, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом сроком обращения более двух недель. Сенаторы также предлагают предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к кибератакам на системы, связанные с выборами.

Вашингтон также объявил о новых санкциях с 22 августа в связи с предполагаемым участием России в отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению властей США, Россия использовала химическое оружие вопреки международному праву.

По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть санкций заключается в запрете на экспорт в Россию электронных устройств, лазеров и технологий в области нефти и газа. Вторая часть санкции будет введена в случае, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем.