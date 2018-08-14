В Лондоне машина врезалась в ограждения у Парламента. Есть пострадавшие

Машина врезалась в ограждения у здания Парламента в Лондоне, сообщает Daily Star. Полиция арестовала мужчину, который был за рулем.

Полиция сообщила в твиттере о том, что пострадали несколько человек, не уточняя конкретное число. Как уточнила полиция, ранения не критические и не угрожают их жизням.

Корреспондент Би-би-си сообщил о том, что медики оказывают помощь небольшой группе людей, сидящих на земле у Парламента. Свидитель на месте происшествия также сообщил ему. что видел, как серебристый легковой автомобиль хэтчбэк (с открывающейся вверх задней дверью) въехал в толпу велосипедистов, а затем в ограждения Парламента. «Действия водителя выглядели тщательно спланированными», — рассказал очевидец.

Другой очевидец также подтвердил, что происшествие «выглядело преднамеренным», поскольку водитель ехал в сторону ограждений на большой скорости.

Для входа и выхода была закрыта станция метро Вестминстер.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament - one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) August 14, 2018

Как утверждает The Sun, инцидент произошел в 7:37 по местному времени (9:37 мск). Сейчас Парламентская площадь оцеплена полицией, на место прибыли машины скорой помощи.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

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Напомним, в марте 2017 года автомобиль наехал на толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. В результате теракта, ответственность за который взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» погибли 5 человек, включая нападавшего , были ранены еще 40.

Через 3 месяца, в июне 2017 года произошла еще одна террористическая атака — грузовик врезался в толпу пешеходов на Лондон Бридж. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 48 человек были госпитализированы.