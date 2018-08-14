Обвиняемый по делу «Седьмой студии» Алексей Малобродский пожаловался в ФСБ на подмену протокола

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский заявил на заседании Басманного суда Москвы, что следователи, ведущие дело «Седьмой студии», заменили протокол допроса свидетельницы. Об этом сообщает РБК.

Он попросил ФСБ проверить действия следователей СКР Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК). Малобродский также потребовал отвода следственной группы.

По его словам, следователи подменили протокол допроса от 14 июля 2017 года свидетельницы, бывшего сотрудника «Седьмой студии» Ларисы Войкиной. Эти показания неоднократно использовали, чтобы продлевать сроки ареста фигурантов дела.

Во время изучения материалов дела адвокаты Малобродского обнаружили вместо протокола допроса документ с той же датой, но с содержанием, отличным от первоначального.

«Поверх прежнего протокола написан новый. В исходный текст добавлены вставки, а вместо ответа «да» на некоторые вопросы появляется ответ «нет», — сказала адвокат обвиняемого Ксения Карпинская.

Малобродский отметил, что изменения, которые были внесены во второй протокол, меняют смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую».

Суд при этом отказал защите в отводе следственной группы.

Напомним, что Малобродского, а также других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

Малобродский был единственным обвиняемым по делу, который находился под стражей в СИЗО более года. В мае Следственный комитет (СК) решил изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде без постановления суда. Такое решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья экс-директора, которого до этого госпитализировали в тяжелом состоянии прямо из зала суда.