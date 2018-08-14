«Би-би-си»: Следственный комитет закупил комплексы для взлома смартфонов

Военные следственные управления Следственного комитета по центральному и восточному военному округу закупили комплексы по извлечению данных из смартфонов и ноутбуков от китайской компании MeyaPico за 5 миллионов рублей. Инфомацию о тендерах (1, 2) на сайте госзакупок нашла русская служба «Би-би-си».

Согласно технической документации к тендерам, комплекс MagiCube («волшебный куб») способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. Однако журналисты «Би-би-си» сомневаются в том, что устройство способно взломать секретные чаты Telegram, и применительно к нему речь идет только об обычной переписке.

По данным Би-би-си, MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и извлекать имя, адрес электронной почты и номер телефона пользователя. Также MagiCube может добывать данные из соцсетей, в частности Facebook и Twitter.

Гендиректор компании-продавца, зарегистрированой в Москве ООО «ЭкспертЭкспресс», которая связана с российским поставщиком криминалистического оборудования «Эстер Солюшнс», сообщил изданию, что ранее фирма закупала американскую и израильскую технику, «но политическая ситуация изменилась».

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.

Ранее ведомство требовало, чтобы руководство мессенджера предоставило ФСБ ключи для дешифрования переписки. В Telegram сочли требования ФСБ противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми.

9 августа, после отклонения Верховным судом жалобы на блокировку Telegram, решение официально вступило в силу.