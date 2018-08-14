Президент «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке деятельности компании

Сообщение на сайте туроператора «Натали Турс» о приостановке операционной деятельности компании было ошибкой. Об этом «Новой газете» рассказал президент компании Владимир Воробьев.

Он сказал, что сейчас ведутся работы по изменению заставки на сайте. Воробьев также пояснил, что информация о приостановке продаж компании появилась 4 июля и что «Натали Турс» возобновит их 1 октября.

14 августа на сайте «Натали Турс» появилось сообщение о приостановке операционной деятельности туроператора. Там был указан телефон для справок, другие страницы сайта не открывались.

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Напомним, что в конце июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных полетов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, при этом регулярные полеты сохранились. Финансовая ответственность компании застрахована на 50 миллионов рублей в «Ингосстрахе». Стало известно, что из-за аннуляции туров компании «Натали Турс» пострадало более тысячи человек, около 500 из них остались в Испании и Турции. После этого компания выплатила клиентам 800 тысяч рублей за несостоявшиеся поездки.

Сообщалось, что ущерб клиентов «Натали Турс» составил более миллиарда рублей, при этом число пострадавших — около 31 тысячи человек. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили, что основной объем туров продавался через фирму «Панорама Тур». Из-за этого большая часть туристов сможет рассчитывать только на ее страховые обязательства, которые составляют 50 миллионов рублей.