Жителя Курска приговорили к 3,5 годам колонии за призывы к терроризму во «ВКонтакте»

В Курске 19-летнего местного жителя Дмитрия Мещерякова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за призывы вступать в «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России) в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По версии следствия, в 2015 году тогда еще несовершеннолетний Мещеряков решил принять ислам, причем выбрал течение «радикального толка». В частности, как сообщили в СК, он одобрял деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В январе 2016 года Мещеряков запостил «ВКонтакте» три аудиозаписи, где, по данным следствия, были «признаки побуждения к вступлению в ряды организации „Исламское государство“, оправдания религиозными идеями идеологии насилия с целью дестабилизации деятельности органов власти различных государств, призывы к насильственным, основанным на межрелигиозной неприязни действиям в форме воинствующего джихада, применения насилия к немусульманам, вплоть до полного их уничтожения, и другие».

Когда и каким судом Мещерякову был вынесен приговор, в сообщении СК не уточняется. Как отмечает «Медиазона», дела о призывах к терроризму, в том числе и в Курской области, рассматривает Московской окружной военный суд. На сайте суда информация об обвиняемом Мещерякове скрыта, однако последний приговор по аналогичному набору статей вынесен 1 августа. Дело рассматривалось один день, что, как пишет «Медиазона», предполагает признание вины.