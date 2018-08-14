Правозащитница Зоя Светова посетит Олега Сенцова в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить в исправительной колонии осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в твиттере написал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», — сообщил Федотов.

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку с 14 мая в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

9 августа в Кремле заявили, что получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», — писала она.

10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал ситуацию с голодовкой Сенцова в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.«Президент (прим. — Макрон) передал Путину свои опасения по поводу стремительного ухудшения здоровья Сенцова и напомнил о необходимости разрешить эту ситуацию как можно скорее», — сообщила пресс-служба французского президента.