«Левада-центр»: около трети россиян считают августовский путч 1991 года трагическим событием

Около трети россиян оценивают августовский путч, произошедший в августе 1991 года, как трагическое событие. Об этом говорится в данных опроса, проведенного «Левада-центром».

38% опрошенных оценили августовский путч как «трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа», 36% ответили, что это «просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны», 6 % — «победа демократической революции, покончившей с властью КПСС», а 20% затруднились ответить на этот вопрос. При этом больше половины опрошенных (53%) считают, что в во время августовских событий не были правы ни сторонники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), ни демократы во главе с Борисом Ельциным.

«Коллективно разделяемого мнения об оценке событий августа 1991 года среди россиян нет. Население не симпатизирует ни членам ГКЧП, ни Борису Ельцину с демократами, считая, что были неправы обе стороны событий тех дней», — говорится в сообщении «Левада-центра».

Августовский путч — события, произошедшие с 18 по 21 августа 1991 года. 19 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев был отстранен от власти членами ГКЧП, созданного днем ранее. Члены ГКЧП ввели войска в Москву и выступали за сохранение СССР. После столкновений, длившихся в течение нескольких дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение. На следующий день Горбачев вернулся в Москву.