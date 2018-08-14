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Британская полиция расследует инцидент у здания британского парламента как теракт

Общество

 

Полиция рассматривает аварию у здания британского парламента, в результате которой пострадали несколько человек, как террористический акт. Об этом сообщает Би-би-си.

Расследованием инцидента уже занимается о контртеррористическая группа Скотланд-Ярда.

Напомним, рано утром во вторник неизвестный мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, сбил велосипедистов у здания британского парламента, а затем попытался заехать на территорию учреждения и врезался в ограждение. По словам очевидцев, произошедшее выглядело так, будто человек за рулем сделал это намеренно.

В результате инцидента пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Сразу после случившегося полиция сообщила о задержании мужчины 25-30 лет. По словам следователей, мужчина был в машине один, а при нем  не нашли никакого оружия. Мотивы подозреваемого выясняются.

Теги:
полиция, теракт , лондон
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