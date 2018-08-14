Британская полиция расследует инцидент у здания британского парламента как теракт

Полиция рассматривает аварию у здания британского парламента, в результате которой пострадали несколько человек, как террористический акт. Об этом сообщает Би-би-си.

Расследованием инцидента уже занимается о контртеррористическая группа Скотланд-Ярда.

Напомним, рано утром во вторник неизвестный мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, сбил велосипедистов у здания британского парламента, а затем попытался заехать на территорию учреждения и врезался в ограждение. По словам очевидцев, произошедшее выглядело так, будто человек за рулем сделал это намеренно.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

В результате инцидента пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Сразу после случившегося полиция сообщила о задержании мужчины 25-30 лет. По словам следователей, мужчина был в машине один, а при нем не нашли никакого оружия. Мотивы подозреваемого выясняются.