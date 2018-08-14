В правительстве Липецкой области обнаружили обвиненного в коррупции бывшего украинского мэра

Бывший мэр города Судак в Крыму Андрей Дементьев, обвиненный в коррупции и скрывающийся от украинского правосудия с 2012 года, работает в правительстве Липецкой области. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Открытой России» и депутат облсовета Олег Хомутинников, который направил соотвествующий запрос в Следственный комитет и обратился к губернатору Липецкой области.

«Мне интересно, почему человек, находящийся в розыске с 2012 года на Украине, работает замначальником управления инвестиций и международных связей Липецкой области. Я хочу понять позицию России, почему его не выдают Украине, и нормально ли то, что человек с коррупционным прошлым является государственным служащим», — сказал Хомутинников.

Он уточнил, что брат Дементьева Владимир занимает должность начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области с конца 90-х годов.

Пресс-служба администрации Липецкой области и сам Андрей Дементьев к моменту публикации новости не ответили на запрос «Новой газеты».

Андрей Дементьев занимал должность мэра Судака с 2006 по 2010 год. В мае 2012 года его объявли в розыск на Украине. По данным следствия, на родине Деметьев расхищал бюджет, выписывая себе «премии» и «материальную помощь». В частности, Деменьтьев не вынес на рассмотрение сессии городского совета вопрос о выплате себе материальной помощи на оздоровление размером 8,8 тысяч гривен, а принял его единолично. Кроме того, мэр подозревается в снятии с очереди на квартиру инвалида Великой Отечественной войны. По предъявленным обвинениям на Украине ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и запрет на госслужбу до 3х лет.