Правозащитница Зоя Светова: Сенцов назвал свое состояние «предкритическим»

Правозащитница Зоя Светова посетила украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку уже 93 день, в колонии Лабытнанги.

Беседа, инициированная Советом по правам человека при президенте России и согласованная Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН), длилась два часа. Светова подчеркнула, что встречалась с заключенным в качестве правозащитника, а не журналиста. Сенцов отказывается давать интервью, пока он находится в колонии. Об этом он ранее заявлял адвокату Дмитрию Динзе. Также он отказался от предложения дать интервью блогеру, главному редактору Sports.ru Юрию Дудю.

«Олег очень изменился с начала голодовки. Его сестра Наташа Каплан после посещения написала, что он постарел, потому что проявились морщины от похудения. Но мне показалось, что он похож сейчас на подростка Олега Сенцова, — рассказала Светова. — Мы говорили обо всем. Это была беседа, а не интервью. Он больше слушал, меньше говорил. Свое состояние он оценивает, как предкритическое. То же самое говорят и врачи. Врач колонии, с которым мне также удалось увидеться, говорил в любой момент могут отказать внутренние органы. То же он говорил и адвокату Дмитрию Динзе во время посещения».

Сенцов рассказал, что ему ставят капельницу, а также он принимает минимум питательной смеси. «Если ему станет плохо, его отвезут в реанимацию. Он очень доверяет врачам в колонии, не хочет, чтобы его переводили в другую больницу», — отметила Светова.

Правозащитница рассказала, что Сенцову передали сегодня все письма, которые ранее не доходили до него. О том, какая кампания развернулась в мире в его поддержку, ему рассказывал адвокат. «Он сделал все, что мог и ждет политического решения. Поскольку решение о голодовке было не спонтанным, а обдуманным, а Олег вообще не из тех людей, кто совершает бессмысленные жесты, то мне показалось, он рассчитывает на победу, на то, что российская власть начнет процесс обмена. Он продолжает голодовку, он не видит другого выхода для себя», - рассказала Светова.

«Для себя я поняла: главное, что российская власть должна, как мне кажется, начать процесс обмена не потому что так она будет выполнять требования Олега Сенцова, или, как пишут, его шантаж, а потому что так Путин выполнит свое же обещание обменять всех на всех. Олег просто напоминает ему об этом. И это нужно делать как можно быстрее, раз даже врач считает, что нужно срочно прекращать голодовку. А человек не хочет прекращать, он верит в свою благородную цель», — поделилась Светова.

Также Сенцов рассказал, что отказался встречаться со священником. Ранее епископ апостольской церкви Григорий Михнов-Вайтенко приехал в Лабытнанги, чтобы попасть к Сенцову в качестве священнослужителя, однако режиссер сам отказался от беседы с ним, заявив, что не нуждается в его посещении. Во ФСИН сообщали, что священника не пустили к Сенцову, так как заявлений на встречу с ним от Сенцова не поступало.

Светова также подтвердила актуальность фотографии Сенцова, опубликованной ранее уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой. «Он так и сейчас выглядит, только на фото не улыбался, а когда мы увиделись, — был с улыбкой», — рассказала правозащитница.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.