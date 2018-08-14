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Суд отменил решение о признании картины «Великая прекрасная Россия» экстремистской

Культура

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Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» художника Алексея Куделина (Васи Ложкина). Об этом сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов в своем твиттере.

Напомним, Министерство юстиции России внесло картину «Великая прекрасная Россия» в Федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

В феврале 2018 года СПЧ направил обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой подать апелляцию на данное решение суда. «Судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия», —  говорилось в обращении.

Теги:
художники, картины, экстремизм, em
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