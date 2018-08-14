Суд отменил решение о признании картины «Великая прекрасная Россия» экстремистской

Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» художника Алексея Куделина (Васи Ложкина). Об этом сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов в своем твиттере.

СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) August 14, 2018

Напомним, Министерство юстиции России внесло картину «Великая прекрасная Россия» в Федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

В феврале 2018 года СПЧ направил обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой подать апелляцию на данное решение суда. «Судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия», — говорилось в обращении.