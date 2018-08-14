В Екатеринбурге пройдет флешмоб в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

В Екатеринбурге 15 августа пройдет свой аналог «Марша матерей» — флешмоб в поддержку находящихся в СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Об этом «Новой газете» сообщила Ирина Скачкова, представитель движения гражданских активистов «Екатеринбург за свободу».

«Мы не предлагаем конкретное место и время, чтобы собраться вместе. Мы просим активных граждан, которые знают о деле „Нового величия“, завтра, 15 августа, откликнуться и целый день ходить везде с игрушкой в руках», — рассказала она.

Скачкова добавила, что также собирается провести акцию в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

«Мы сообщим, если нам удастся ее организовать», — сказала она.

Ранее сообщалось о проведении 15 августа «Марша матерей» в Москве. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Мэрия Москвы призвала организаторов отказаться от проведения митинга, поскольку тот не был согласован с властями.

На данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.