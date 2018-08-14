В Генуе обрушился автомобильный мост. Местные власти сообщают о десятках погибших
В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост,по которому проходила платная автомагистраль A10. По словам главы городской службы скорой помощи, погибли десятки человек. Точных данных о числе жертв пока нет.
Questo vedo da casa mia.— Riccardo Gazzaniga (@ricgazza) August 14, 2018
Una scena terrificante, insopportabile.#Genova pic.twitter.com/Ry3bdyaO7W
Мост проходит над жилыми домами, его обломки упали на густонаселенный участок. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям затруднен доступ к месту трагедии.
Italy #motorway bridge collapses near #Genoahttps://t.co/LVf8Do79h8 pic.twitter.com/2C2CzfkYJq— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) August 14, 2018
Что стало причиной крушения, пока неизвестно, однако не исключено, что мост обрушился из-за ослабления несущих конструкций. Сам мост был построен в 60-х, а его реконструкция производилась в 2016 году.
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