В Генуе обрушился автомобильный мост. Местные власти сообщают о десятках погибших

В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост,по которому проходила платная автомагистраль A10. По словам главы городской службы скорой помощи, погибли десятки человек. Точных данных о числе жертв пока нет.

Questo vedo da casa mia.

Una scena terrificante, insopportabile.#Genova pic.twitter.com/Ry3bdyaO7W — Riccardo Gazzaniga (@ricgazza) August 14, 2018

Мост проходит над жилыми домами, его обломки упали на густонаселенный участок. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям затруднен доступ к месту трагедии.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно, однако не исключено, что мост обрушился из-за ослабления несущих конструкций. Сам мост был построен в 60-х, а его реконструкция производилась в 2016 году.

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