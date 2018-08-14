Песков: некоторые случаи возбуждения уголовных дел о постах в социальных сетях находятся «за гранью разумного»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что некоторые случаи возбуждения уголовных дел о постах в социальных сетях находятся «за гранью разумного». Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай уникальный, он либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает, — сказал Песков, отвечая на вопрос о резонансных случаях преследования за посты в соцсетях. — Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного».

Песков отметил, что здравый смысл нужно «в каждом конкретном деле сохранять».

«Но опять же повторяем: невозможно все эти дела под одну гребенку, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно», — сказал он.

В июле широкий резонанс получили сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети «ВКонтакте».

Так, жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая по этим статьям за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» картинки, опубликовала в Твиттере материалы дела, которые следствию предоставила администрация соцсети (данные подписаны руководителем службы безопасности «ВКонтакте»).

К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.