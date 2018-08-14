Московские власти предложили обложить налогом сервисы совместных поездок

Московские власти хотят взимать налоги с водителей, подрабатывающих на сервисах совместных поездок (карпулинга) BlaBlaCar, «Яндекс.Попутка» и других. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Предлагается обязать пассажиров оплачивать услуги только в безналичной форме через платформу интернет-агрегатора — BlaBlaCar и ему подобные,— что должно облегчить налоговый контроль», — пояснил изданию эксперт Аналитического центра (АЦ) при правительстве Алексей Сафронов.

Подобные предложения были вынесены на обсуждение во время заседания рабочей группы по регулированию рынка карпулинга в России. Она была создана по поручению вице-премьера Максима Акимова.

«Коммерсанту» в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что эта идея «не согласована», в Минкомсвязи и Минтрансе от комментариев отказались, а в Минфине и Минэкономики изданию сказали, что им такие предложения не поступали,

При этом источник «Коммерсанта» в одном из карпулинговых сервисов считает, что плата, которую получают водители от попутчиков в международном карпулинге, «не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее».

Против налоговых льгот для карпулинговых сервисов выступают традиционные автобусные перевозчики. «Я это категорически не поддерживаю. Если вы квартиру свою сдаете за стоимость ее же коммуналки — с вас потребуют НДФЛ. В сервисах попутчиков то же самое»,— сказал изданию президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран.

В конце ноября 2017 года BlaBlaCar оказался под угрозой блокировки в России. На него пожаловалась в прокуратуру ассоциация «Региональный автотранспортный союз» (РАС), которая сочла, что BlaBlaCar способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

Однако впоследствии Краснодарский краевой суд решил, что BlaBlaCar не является сервисом для оказания незаконных услуг такси.