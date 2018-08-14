На Алтае спасли заблокированных в горах туристов

Сотрудники МЧС России спасли четырех альпинистов, которые с 12 августа были заблокированы в горах Алтая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России.

По словам представителя ведомства, туристы чувствуют себя удовлетворительно, их спустили на стоянку у подножия горы Белуха. «Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск», — сообщил он.

Четверо туристов из Кемеровской области из-за резкого ухудшения погоды на вершине Ак-Кем оказались заблокированы на высоте более четырех тысяч метров. Ветер порвал их палатку и унес часть вещей. У туристов оставались продукты, газовая горелка и теплая одежда. Сотрудники МЧС из-за плохой погоды не могли начать спасательную операцию.