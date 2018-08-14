В Барнауле прошла акция против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях

В Барнауле прошла акция в поддержку людей, подвергшихся уголовному преследованию за лайки, репосты и публикацию картинок в соцсетях.

Фото: Telegram-канал «ПолитАлтай». Массовый пикет на Площади Свободы у памятника жертвам политических репрессиий

На акцию, по данным организаторов, пришли около 150-200 человек. Среди них – местные жители Мария Мотузная и Даниил Маркин, которые являются фигурантами уголовных дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих, возбужденных после публикации мемов во «ВКонтакте».

Фото: Telegram-канал «ПолитАлтай». Массовый пикет на Площади Свободы у памятника жертвам политических репрессиий

« Пришло много молодежи и журналистов. Если сравнивать с прошлым митингом Навального «Он нам не царь» в Барнауле — там людей было меньше. А здесь у нас было три дня, чтобы оповестить людей и столько пришло — это много для города. Люди стоят с табличками в духе “Зачем мне пенсии, если я молодой сяду за репост?”. Так как это не митинг, а массовый пикет, мы не могли устанавливать сцену, и желающие выступают просто в центре толпы. Все они призывают прекратить уголовные преследования за картинки в интернете. Полиция ведет себя спокойно, просто наблюдает», – рассказал «Новой» один из организаторов акции, общественный активист Александр Ламберт.

За последние недели стало известно сразу о нескольких уголовных делах, возбужденных в Алтайской области и других регионах страны за публикацию картинок, возбуждающих рознь или оскорбляющих чувства верующих. В частности, дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих завели на 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную за публикацию картинок «ВКонтакте». Заявление на Мотузную написали две студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

По их заявлению также было возбуждено дело против жителя Барнаула Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.