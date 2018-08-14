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В Москве задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

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В Москве задержали координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Об этом написала его жена Анастасия Удальцова в твиттере.

Удальцова сообщила «Новой газете», что не может сказать, по какой конкретно причине задержали ее мужа, так как ей еще не предоставили материалы. По ее словам, Удальцова собираются везти в Мещанский районный суд, куда «КПРФ уже направляет своего юриста и депутатов».

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. Большую часть из них, в том числе и ту, что прошла в столице, организовывала КПРФ. 

Теги:
задержания, удальцов, левый фронт, em
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