В Москве задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова

В Москве задержали координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Об этом написала его жена Анастасия Удальцова в твиттере.

Только что стало известно, что координатора Левого Фронта и доверенное лицо кандидата в мэры Вадима Кумина Сергея Удальцова задержала полиция, везут в ОВД Красносельское. Известно, что материалы составлены по митингу 28 июля — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) August 14, 2018

Удальцова сообщила «Новой газете», что не может сказать, по какой конкретно причине задержали ее мужа, так как ей еще не предоставили материалы. По ее словам, Удальцова собираются везти в Мещанский районный суд, куда «КПРФ уже направляет своего юриста и депутатов».

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. Большую часть из них, в том числе и ту, что прошла в столице, организовывала КПРФ.