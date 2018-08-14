Новая газета

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«Почта России» снимет с продажи посвященные МГУ конверты, на которых по ошибке напечатали другое здание

Общество

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Посвященные МГУ почтовые конверты, на которых издательство по ошибке вместо изображения здания университета разместило картинку с высоткой на Котельнической набережной, постепенно изымаются из свободной продажи в столичных отделениях «Почты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.

«Почтовые конверты с надписью «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» были выпущены издательством «Иллюзион», ответственным за разработку и выпуск конвертов. Издательство допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной», — сказали в пресс-службе.

В «Почте России» уточнили, что часть конвертов с ошибкой попали в свободную продажу всего в нескольких почтовых отделениях Москвы.

Теги:
nt, мгу, почта россии
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