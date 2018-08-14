Не менее 22 человек погибли в результате крушения моста в Генуе

Заместитель министра транспорта Италии Эдуардо Рихи сообщил, что в результате крушения моста в Генуе погибли не менее 22 человек, четверых удалось извлечь живыми из-под обломков, передает итальянское издание Ansa.

At least 22 people killed after collapse of motorway bridge in Genoa, Italian minister says



Latest: https://t.co/hesyowfkzD pic.twitter.com/UanKiaQ41z — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

О причинах крушения моста по-прежнему не сообщается.

Мост обрушился днем 14 августа, по нему проходила платная автомагистраль A10. Его обломки упали на густонаселенный участок, так как он проходит над жилыми домами. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям затруднен доступ к месту трагедии.