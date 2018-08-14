Новая газета

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Не менее 22 человек погибли в результате крушения моста в Генуе

Общество

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Заместитель министра транспорта Италии Эдуардо Рихи сообщил, что в результате крушения моста в Генуе погибли не менее 22 человек, четверых удалось извлечь живыми из-под обломков, передает итальянское издание Ansa.

О причинах крушения моста по-прежнему не сообщается.

Мост обрушился днем 14 августа, по нему проходила платная автомагистраль A10. Его обломки упали на густонаселенный участок, так как он проходит над жилыми домами. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям затруднен доступ к месту трагедии.

Теги:
крушение, италия, чп, em
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