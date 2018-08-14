Экс-главу самарской «Общины коренного русского народа» заподозрили в экстремизме из-за постов «ВКонтакте»

В Тольятти бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» Любовь Кузаеву задержали на 48 часов. Ее заподозрили в том, что она говорила своим сторонникам размещать экстремистские материалы. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

По мнению следствия, по указанию Кузаевой, которая руководила общиной до 2015 года, члены объединения размещали экстремистские материалы в социальных сетях. Кузаева заявляет, что эти подозрения необоснованные и вымышленные.

Мифтахутдинов уточнил, что против Кузаевой завели еще два дела об экстремизме, которые объединили с предыдущими, связанными с обвинениями в разжигании межнациональной розни и оправдании нацизма.

«Исходя из того, с какой скоростью появляются новые уголовные дела, где Любовь Кузаева становится подозреваемой, можно предположить, что этой пенсионерке из Тольятти правоохранительные органы Самарской области готовят роль организатора экстремистского сообщества (статья 282.1 УК)», — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что это уже четвертое уголовное дело об экстремизме, возбужденное в Самарской области в отношении сторонников «Общины коренного русского народа».

Поводом для первых уголовных дел послужило видео «ВКонтакте», которое выложили с нетбука Кузаевой в 2016 году. Сама женщина говорила, что не публиковала это видео. Ее компьютер был в офисе, на нем не было пароля, так что видео, по словам Кузаевой, мог разместить любой человек. Позднее СК отменил постановление о возбуждении этого дела.

«Кузаева являлась членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, поэтому в отношении нее уголовные дела могли быть возбуждены руководителем или заместителем руководителя Следственного комитета региона. Первоначально дела были возбуждены обычным следователем», – рассказал Мифтахутдинов. Адвокат уточнил, что как только следователи увидели ошибку, отменили постановления и приняли решение о возбуждении уголовных дел по этим же основаниям и статьям, следуя Уголовно-процессуальному кодексу.