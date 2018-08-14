Интерфакс: из-за поджога церкви в Карелии возбудили второе уголовное дело

Следствие возбудило второе уголовное дело после пожара в Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопоге, применив другую статью Уголовного кодекса России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).

Напомним, 10 августа в карельском городе Кондопога полностью сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века, которая являлась памятником народного зодчества. Здание церкви не принадлежало Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому богослужения в ней не совершались. В церкви также не было проводки, и ставить свечи в ней было также нельзя.

Церковь была третьей построенной на этом месте в 1774 году. Храм относится к прионежской школе шатрового зодчества. В нем находился иконостас в стиле барокко и потолок с уникальными росписями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении объектов культурного наследия (сгоревшая церковь была признана таковым). СМИ сообщали о том, что в поджоге подозревают 15-летнего подростка с психическими отклонениями.