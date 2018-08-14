Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

В Оренбурге задержали мэра города Евгения Арапова. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета России.

Арапова подозревают в получении взятки. По версии следствия, градоначальник вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас Арапов находится на лечении в больнице, после того, как его выпишут, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

Как пишет местное издание 56orb.ru, ранее оперативники провели в Оренбурге громкую операцию по задержанию Борисова, ему предъявили обвинение в вымогательстве 2 миллионов рублей у представителей строительной фирмы «УКС-Инвест» взамен на покровительство бизнесу.

После этого у главы города Евгения Арапова прошли обыски. Следователи нашли у него дома 5 млн рублей. «Мне скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у меня дома, я подтвердил декларациями и прочими документами. Это средства моей семьи», — заявил он.

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