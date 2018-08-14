Фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова обнаружили в СИЗО Нижнего Новгорода

Обвиняемый по «пензенскому делу» Виктор Филинков, о пропаже которого сообщалось ранее, находится в СИЗО-1 Нижнего Новгорода. Об этом написал его адвокат Виталий Черкасов на своей странице в фейсбуке.

В июле стало известно о том, что Филинкова, а также других фигурантов дела Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина конвоировали из Санкт-Петербурга в СИЗО-1 Ярославля. После посещения Филинкова адвокатом его вновь увезли в неизвестном направлении, «как оказалось — в Нижний Новгород».

Черкасов отметил, что Филинков «не признает вины, мужественно противостоит угрозам расправы и не идет на сделку со следствием».

Напомним, по «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы одиннадцать человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком, требуя дать признательные показания.