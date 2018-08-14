Глава алтайского СК: показания двух студенток не были основой уголовных дел за картинки

Показания двух студенток юрфака алтайского филиала Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) не были основой для уголовных дел о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) против двух жителей Барнаула — Марии Мотузной и Даниила Маркина. Об этом в интервью Amico.ru заявил глава управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев.

«От девушек ничего не зависит и ни на кого они «не стучали». В одном деле они выступили понятыми, в другом свидетелями, — рассказал Долгалев. — Посмотрели они, что эти картинки действительно есть, подтвердили, что там изображено, поставили свои подписи – и все».

Он также отметил, что в момент возбуждения уголовных дел они еще не были студентками алтайского филиала РАНХиГС.

Напомним, о деле против жительницы Барнаула Марии Мотузной стало известно в конце июля — она сама написала в твиттере о том, что стала обвиняемой по делу об экстремизме за мемы на религиозную тему, а также за мемы про чернокожих, которые она сохраняла на своей старой странице «ВКонтакте». Суд над Марией Мотузной начался 6 августа, следующее заседание состоится 15 августа.

8 мая в ее квартиру пришли с обыском, изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где та от испуга дала признательные показания. Позже Мотузная заявиили, что заявления на нее написали студентки алтайского филиала РАНХиГС — Дарья Исаенко и Анастасия Битнер.

После того, как Мотузная опубликовала их имена, они, по ее словам, написали на нее другое заявление — об угрозах. Через несколько дней стало известно о втором барнаульце — Данииле Маркине, которому предъявили похожее обвинение — в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и в оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК). Как оказалось, на него тоже написали заявление те же две девушки.

В настоящий момент оба они внесены в действующий список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.