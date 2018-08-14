Ходорковский учредил фонд для расследования преступлений против журналистов

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский и его бывший партнер по ЮКОСу Леонид Невзлин объявили о создании фонда Justice for Journalists — для международных расследований преступлений против журналистов.

Ходорковский и Невзлин выделили на работу фонда пять миллионов долларов. Фонд планирует организовывать и финансировать международные расследования преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов. На начальном этапе, как сообщают организаторы, он будет финансировать от пяти до десяти международных расследований в год.

Управлять организацией будет попечительский и экспертный советы из специалистов в разных областях. В число членов совета, помимо Ходорковского и Невзлина, уже согласились войти издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, бывший президент «Радио Свобода» Джеф Гедмин, корреспондент английской газеты Guardian Люк Хардинг, а также спецкор газеты Wall Street Journal в России Дэвид Сэттер.

Напомним, в конце июля стало известно об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике, где те снимали документальный фильм о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера» в рамках деятельности «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю.

По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».