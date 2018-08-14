Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям убытки от подорожания бензина

Министерство транспорта предложил правительству и министреству финансов частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за подорожания авиатоплива — 22,5 миллиарда рублей из ожидаемых 50 миллиардов убытков. Слова министра транспорта Евгения Дитриха приводит ТАСС

«Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин», — сказал Дитрих.

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Напомним, цены на бензин в России подскочили в апреле и в мае этого года: по данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, что оказалось в несколько раз выше уровня инфляции (1,6%). В конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.

Аналитики консалтинговой компании Vygon Consulting в начале августа назвали главной причиной роста цен свободное ценообразование и предложили государству заняться регулированием цен, как это происходит в Саудовской Аравии. По их рассчетам, при настоящих условиях цены на бензины АИ-92 в январе 2019 года могут вырасти с 40 до 50,5 рублей за литр.