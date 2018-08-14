«ВКонтакте» опубликует статистику запросов властей о пользователях. Так уже делают Google, Apple и Facebook

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей на фоне массового резонанса из-за уголовных дел об экстремизме против ее пользователей. Об этом представители соцсети заявили русской службе «Би-би-си».

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — рассказали изданию представители крупнейшей российской соцсети.

Т.н. transparency report («отчет о прозрачности») — это статистика обращений государственных органов к компании (чаще всего за полгода), в которой раскрываются частота запросов, а также количество пользователей, которых оно касается. Эти данные позволяют пользователям оценить, насколько конкретная соцсеть взаимодействует с властями, а также общее количество требований властей в отдельной стране.

Первую подобную отчетность опубликовал Google в 2010-ом году, за ней последовал Twitter в 2012-ом году и Facebook в 2013-ом. В настоящее время свой transparancy report публикуют крупнейшие IT-компании: помимо вышеперечисленных, это также Apple, Microsoft, Dropbox и другие.

Ранее «ВКонтакте» анонсировали «реформу приватности» в соцсети из-за роста числа уголовных дел за репосты. Компания изменит систему приватности, в течение месяца появится возможность сделать свой профиль открытым только для друзей.

12 августа фигурантка дела о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК), рассказала, что соцсеть предоставила следователям данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.

Представители «ВКонтакте» уточнили «Новой», что компания обязана по запросу предоставлять информацию правоохранительным органам. «Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем», — сообщил представитель соцсети.

Согласно статистике центра «Сова», большинство дел за высказывания в интернете заводятся на основании публикаций в соцсетях Mail.ru Group — «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В 2017 году среди 182 приговоров за размещение материалов в соцсетях как минимум 138 относились ко «ВКонтакте» и 4 — к «Одноклассникам». Еще в 38 случаях конкретная соцсеть не указывалась, и эксперты центра предполагали, что материалы также были размещены во «ВКонтакте».

После общественного резонанса Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем.