Суд арестовал на 30 дней координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова

Мещанский суд Москвы приговорил Сергея Удальцова к 30 суткам административного ареста. Об этом сообщила его жена в соцсетях.

Удальцов считает свое преследование произволом, в связи с этим объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) August 14, 2018

Она также уточнила, что они намерена обжаловать приговор. Обвинение же она называет абсолютно надуманныи: 28 июля, в день митинга против пенсионной реформы, претензий к Сергею Удальцову никто не предъявлял.

Арест, по ее словам, направлен на то, чтобы не дать ему заниматься организацией новых акций протеста против пенсионной реформы, в частности шествия и митинга 2 сентября.

Удальцова задержали 14 августа в связи с повторным нарушением правил проведения публичного мероприятия. Как ему рассказали в отеделении, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. Большую часть из них, в том числе и ту, что прошла в столице, организовывала КПРФ.