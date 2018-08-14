Необходимо «личное ходатайство осужденного о помиловании»: администрация президента ответила матери Сенцова

Для начала процедуры помилования украинского режиссера Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Ответ Людмиле Сенцовой, матери режиссера, от управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ приводит независимый украинский телеканал «Громадское».

«Одновременно разъясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в ответе.

В администрации президента также отметили, что просьба матери Олега Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

В июне о необходимости самостоятельно писать прошение сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным. Из этого нужно исходить».

Однако, как уже давно говорит семья режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании. «Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (прим. — о помиловании) — не сработала», — прокомментировала «Громадскому» ответ администрации президента 14 августа сестра Сенцова Наталья Каплан.

При этом сторонники украинского режиссера ранее замечали, что в России были прецеденты, когда помилованные не писали прошения сами. «В случае с Надеждой Савченко его не было», — напоминал ранее кинокритик Алексей Медведев. Так, с обращением к президенту тогда в марте 2016 года обратились две родственницы погибших журналистов ВГТРК.

Адвокаты фигуранта дела ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2013 году также уверяли, что сам помилованный не обращался с прошением. «Он (Ходорковский) не обращался (с просьбой о помиловании), и в последнее время мы не располагали информацией, что кто-то обращался за него. Такой информацией мы не располагаем, хотя на протяжении всех этих лет просьбы о его помиловании от разных лиц поступали», — приводит РИА Новости слова его адвоката.

Фото: «Громадское»

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, держащий 93-ый день голодовки в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

9 августа в Кремле заявили, что получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», — писала она.