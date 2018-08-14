Умер писатель Эдуард Успенский

Писатель Эдуард Успенский скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь писателя Ирину.

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По словам источника Интерфакса, это случилось в его доме в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. 9 августа источник агенства в медицинских кругах Москвы рассказал, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский родился в подмосковном Егорьевске в 1937 году. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт, но прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.