Путин напомнил Ким Чен Ыну о желании встретиться в ближайшее время

Президент России Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой упомянул о готовности к личной встрече в ближайшее время. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

В телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова Путин отметил, что рад отношениями России и КНДР, которые имеют «дружественный и конструктивный характер».

В ответ Ким Чин Ын также направил телеграмму, в которой поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи. В ЦТАК отметили, что упоминаний о встрече в ответной телеграмме нет.

«Благородная традиция двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, стала прочной основой дружбы и движущей силы для развития двусторонних отношений в соответствии с требованиями новой эры», — сказано в документе.

В конце мая приглашение посетить Россию от президента РФ Владимира Путина главе КНДР передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Возможным местом встречи глав двух государств назывался Владивосток.