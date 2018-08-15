В США опровергли выход из Договора по открытому небу с Россией

Вашингтон намерен и дальше выполнять условия Договора по открытому небу и не замораживал его, как сообщали накануне некоторые СМИ. Об этом ТАСС заявила представитель Госдепартамента.

По словам собеседницы ТАСС, оборонный бюджет на 2019 год требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять «сертификационные требования». Подобные требования были и в предыдущих законах по оборонным расходам, добавила представитель.

«Этот закон не приостанавливает Договор по открытому небу. Он санкционирует покупку новых самолетов, требуя при этом предоставлять Конгрессу США доклады о статусе договора», — отметил директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен.

Напомним, 14 августа появились сообщения о том, что США приостановят выделение средств на выполненине Договора по открытому небу с Россией, предполагающего наблюдательные полеты военных самолетов над территорией друг друга.

В тексте отмечается, что Россия должна перестать использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, а также начать объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

О планах США ограничить полеты российских военных самолетов над своей территорией в сентябре сообщала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания связывали это с отказом России пускать американцев в воздушное пространство над Калининградом.

Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Сейчас участницами договора являются 34 страны.