В комитете ООН признали закон о гей-пропаганде дискриминационным

Комитет ООН по правам человека признал российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминационным. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Он пояснил, что обратился в комитет ООН после дела за пикеты у детской библиотеки в поддержку гей-движения в Архангельске в 2012 году. Сотрудники правоохранительных органов обвинили Алексеева, Кирилла Непомнящих и Алексея Киселева в пропаганде нетрадиционных отношений.

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Напомним, в июне 2017 года жалобу в ЕСПЧ подали Алексеев и другие активисты движения ЛГБТ Николай Баев, Алексей Киселев. Они в течение трех лет (с 2009 по 2012 годы) привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. После этого ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.