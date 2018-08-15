РБК узнал о поправке по сохранению льгот в пенсионной реформе

Правительство и регионы прорабатывают вопрос о том, чтобы сохранить льготы, которые полагаются пенсионерам по действующей пенсионной системе, после реформы. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к правительству, источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к руководству партии.

«Скорее всего, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое состоится осенью, указал один из собеседников, близких к правительству», — говорится в публикации РБК.

По информации издания, все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства. Собеседник РБК уточнил, что для сохранения льгот не потребуется дополнительных источников финансирования, и это «самый легкий из вопросов».

Ранее глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уже упоминал вопрос сохранения льгот. «Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — говорил Неверов.

Среди льгот, отмена платы налога на недвижимое имущество, налогообложения «шести соток» земли, у пенсионеров есть льготы на проезд в общественном транспорте, они также получают надбавки и скидки на оплату коммунальных услуг.

Ранее отвечая на вопрос жителей Саратова спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, почему в России могут отменить государственные пенсии, если не провести реформу по увеличению пенсионного возраста.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — заявил Володин.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.