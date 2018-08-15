Турция повысила пошлины на американский алкоголь до 140%

Турция повысила пошлины на ряд товаров из США в ответ на аналогичное решение Вашингтона в отношении турецкого алюминия и стали. Соответствующий документ опубликован на сайте официального издания Resmi Gazete.

Пошлина на алкоголь составила до 140%, легковые автомобили до 120%, а на табак до 60%. Кроме того изменения коснулись пошлин на американскую косметику, рис и уголь. Всего в документе идет речь о 20 видах продукции.

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил в твиттере, что повышение пошлин стало ответом на «преднамеренные атаки» администрации США на турецкую экономику.

Ранее США подняли пошлины на алюминий до 20% и сталь до 50%, которые привозят в страну из Турции. Президент США Дональд Трамп объявил об этом в твиттере.

До этого Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу. По мнению Вашингтона, они «играли ведущую роль в задержании и аресте» американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в заключении с октября 2016 года.

Напомним, Трам требовал освободить пастора и пригрозил Турции санкциями, если она откажется это сделать. В ответ турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, что его «не пугают» угрозы Трампа, и позиция Анкары по Брансону не изменится.