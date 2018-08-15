В Крыму перестали выпускать карты Visa и MasterCard

Единственный на полуострове Крым выпускавший карты Visa и MasterCard Генбанк перешел на платежную систему «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя Генбанка.

Генбанк также перестал обслуживать Visa и MasterCard, которые выпустил, так как заменил их все на «Мир». При этом карты Visa и MasterCard других российских банков принимаются в банкоматах Генбанка.

По словам представителя банка, такое решение приняли из-за санкций, введенных после присоединения Крыма к России в 2014 году.

«Обслуживание карт Visa и MasterCard банков из санкционных списков стало возможным после появления в России в 2015 году Национальной системы платежных карт (НСПК), которая перевела на свое обслуживание трансакции внутри России участников всех международных платежных систем», — сообщили Reuters со ссылкой на источники.

Ранее банк «Уралсиб» сообщил своим клиентам из числа бюджетников и студентов, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые они получают зарплаты и стипендии, с 1 июля заблокируют.

В банке отмечают, что карты Visa и Mastercard блокируют исходя из требований закона «О национальной платежной системе» (№161-ФЗ), в котором говорится, что с 1 июля зарплаты бюджетникам и студенческие стипендии должны перечислять на карту «Мир».

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты некоторых российских банков («СМП Банка», «Инвесткапиталбанка», банка «Россия» и «Собинбанка»).