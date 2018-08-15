Сотрудники уголовного розыска пришли домой к актрисе Яне Трояновой — отдать предупреждение о возможном деле за «Марш матерей»

Сотрудники уголовного розыска утром пришли домой к одному из организаторов акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия», актрисе Яне Трояновой, для вручения предупреждения от прокуратуры — о возможной ответственности (в том числе и уголовной) за проведение несогласованного митинга. Об этом в фейсбуке сообщил ее муж, режиссер Василий Сигарев.

«Предостерегаю организатора публичного мероприятия Троянову Яну... об ответственности, в том числе административной и уголовной, в случае нарушения требований действующего законодательства», — говорится в заявлении, подписанном и.о. прокурора центрального административного округа Москвы Ольги Трушковой.

Как сама Троянова рассказала «Медузе», она не была изначально одним из организаторов мероприятия: создатели внесли ее с список руководителей события, после того как та сразу присоединилась к нему на странице в фейсбуке.

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Ранее с призывом отказаться от проведения митинга обратилась мэрия Москвы, объяснив это невозможностью обеспечить общественную безопасность на несогласованной акции.

О проведении 15 августа «Марша матерей» стало известно12 августа. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Организаторами митинга также выступают глава издательства Corpus Варвара Горностаева, литературный критик Анна Наринская, журналистки Татьяна Лазарева и Анна Качуровская, главный редактор журнала «Отечественные записки» Татьяна Малкина и другие. Они намеренно отказались от согласования митинга, поскольку «дело это (прим. — согласование акции в мэрии) почти безнадежное, тем более в такие короткие сроки, а здоровье девочек ухудшается стремительно».

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».