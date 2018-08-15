СК возбудил уголовное дело об избиении заключенных после поражения сборной России в матче с Хорватией

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении осужденных в исправительной колонии № 5 по Забайкальскому краю после поражения России в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Она уточнила, что дело возбуждено по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ «в отношении неустановленных сотрудников ФКУ ИК-5».

«При переводе осужденных из одной камеры в другую, … явно превышая должностные полномочия, применяя насилие, используя специальные средства, руками и ногами, а также специальными электрошоковыми устройствами, нанесли множественные удары по различным частям тела осужденных Нохрина и Кригера», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», со слов заключенных рассказали о пытках сотрудниками колонии в ИК-5, в том числе с использованием электрошокера, после поражения сборной России в матче с Хорватией утром 8 июля 2018 года. «Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — говорится в акте опроса осужденного Александра Нохрина.

Как сообщил правозащитникам в письменном опросе осужденный ИК-5 Евгений Кригер, сотрудники колонии его били и травили газом.

После этого ФСИН начала проверку по факту избиений. Источник ТАСС в силовых структурах рассказал агентству о том, что физическая сила применялась только к одному заключенному, поскольку он отказался подчиняться требованию сотрудника колонии.