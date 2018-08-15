В Турции суд оставил под домашним арестом пастора, из-за дела которого США ввели санкции
Суд в Турции отказал американскому пастору Эндрю Брансону в освобождении из-под домашнего ареста, сообщает CNN Turkey.
Как отмечает издание, это была уже вторая отклоненная апелляция об изменении меры пресечения (заседание по первой проходило 30 июля). Защита пастора намерена обжаловать решение в вышестоящем суде.
В Турции американского пастора обвиняют в сотрудничестве с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого Анкара считает ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году и поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Из-за этого дела Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу. По мнению Вашингтона, они «играли ведущую роль в задержании и аресте» Брансона, находящегося в заключении с октября 2016 года.
10 августа стало известно о том, что США также подняли пошлины на алюминий до 20% и сталь до 50%, которые привозят в страну из Турции.
15 августа Турция также вввела ответные пошлины на ряд товаров в ответ на действия США: пошлины на легковые автомобили повышены на 120%, алкогольные напитки — на 140%, табак — на 60%.