В Москве шестерых полицейских наказали за незаконное задержание преподавателя ВШЭ

В Москве шестерых сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что за «необоснованное доставление гражданина в дежурную часть» без оформления необходимых документов двое оперуполномоченных оперативно-сыскного отделения уголовного розыска ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская получили «предупреждение о неполном служебном соответствии».

Как рассказал «Новой газете» Владимир Бродский, он удовлетворен результатами внутренней проверки. Он отметил, что материалы дела будут передан в Следственный комитет.

«В СК будут разбираться, имеется ли уголовная составляющая в этом происшествии. Только по результатам этой проверки можно будет ставить точку», – сказал он.

Бродский добавил, что после публикации поста о своем задержании в фейсбуке к нему обратились трое пострадавших от действия этих же сотрудников полиции.

«Двое из них согласились дать показания, которые были приобщены к делу», – сообщил преподаватель.

Ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту задержания преподавателя.

Бродский написал о своем задержании в фейсбуке 4 августа. По его словам, 3 августа трое мужчин в штатском, «представившихся сотрудниками Уголовного розыска», подошли к нему рядом с площадью Ярославского вокзала. Ему предложили пройти в отделение для «проверки по компьютеру».

В отделении полиции Бродского привели «в подвальное помещение и закрыли дверь на замок». Сотрудник полиции Топорец достал из карманов преподавателя кошелек и вынимал из него деньги и карты. Затем он сказал Бродскому разуться и снять всю одежду.

Второй сотрудник, фамилию которого Бродский не запомнил, стал просматривать фотографии преподавателя и его переписки в социальных сетях, перед этим потребовав, чтобы он разблокировал телефон.

Ничего не найдя, сотрудники правоохранительных органов, «поменяли линию поведения», улыбались, «пожимали плечами со словами „ну сам понимаешь, такая работа“». Бродского отметили в журнале отделения и отпустили.

Бродский сообщил о произошедшем на горячую линию службы внутренней безопасности МВД, где, по его словам, «в ответ что-то пробурчали про то, что „информация будет передана руководству“ и положили трубку», а также в прокуратуру через онлайн-приемную.