Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты в соцсетях

Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

«Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», – уточняется в сообщении.

Кроме того, Mail. Ru Group обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее) и к уполномоченному по правам человека с просьбой попросить Конституционный суд проверить конституционность положений статьи 282 УК РФ.

Компания также попросила ВС дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

Ранее компания Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем.

В июле широкий резонанс получили сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети «ВКонтакте».

23 июля жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая по этим статьям за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» картинки, опубликовала в Твиттере материалы дела, которые следствию предоставила администрация соцсети (данные подписаны руководителем службы безопасности «ВКонтакте»).

К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.

Суд над Марией Мотузной начался 6 августа, следующее заседание состоится 15 августа.