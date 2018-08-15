СМИ: полиция установила личность мужчины, сбившего людей у здания британского парламента

Британская полиция установила личность мужчины, обвиняемого в совершении террористического акта — 14 августа он на машине сбил трех человек у здания Парламента в Лондоне, сообщает «Би-би-си».

Им оказался 29-летний подданый Великобритании Салик Хатер, около 5 лет назад имигрировавший из Судана. В Лондоне он жил в пригородном районе Хайгейт, куда 4 месяца назад переехал из города Бирмингем. Он не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб, но был известен местной полиции.

BREAKING: The suspect in the Westminster attack has been named as 29-year-old Salih Khater pic.twitter.com/abD0x146r8 — Sky News (@SkyNews) August 15, 2018

«Я увидел его в новостях и был шокирован, — рассказал «Би-би-си» его сосед. — Он никогда ни с кем не разговаривал». Другие жители района вспомнили, как тот регулярно посещал местное интернет-кафе и кальянную.

The Telegraph также рассказала, что в Великобритании Хатер учился на бухгалтерских курсах и работал менеджером в магазине. В свободное время он увлекался футболом, а также любил слушать поп-музыку — в фейсбуке он отмечал, что ему нравятся страницы американских певиц Селин Дион и Рианны.

Напомним, 14 августа в 7:37 по местному времени мужчина за рулем серебристого Ford Fiesta сбил велосипедистов у здания британского парламента, а затем попытался заехать на территорию учреждения и врезался в ограждение.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

По словам очевидцев, произошедшее выглядело так, будто человек за рулем сделал это намеренно. Полиция рассматривает аварию у здания британского парламента как террористический акт.